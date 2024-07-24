Нужно ли в Беларуси цифровое министерство? Ответил Андрей Лазуткин

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Андрей Лазуткин, политолог:

Год назад Украина проводила контрнаступ на южном направлении, в это время они записали фейковое обращение Владимира Путина, обработка картинки, текст о том, что на нас напали, скоро будут под Москвой. Это было в соцсетях. В ответ сняли видео с Залужным, который рассказывает, что пора сдаваться. Кроме этих видео, нужен еще канал доставки. Пока у вас только видео без канала доставки – это один уровень угрозы. Когда появится канал доставки, телевизор взломают и начнут транслировать, вот тогда буде гораздо хуже.

Чтобы проверить картинку, надо иметь свою какую-то нейросеть, которая будет проверять эти видео на фейковые. Вот есть какие-то признаки программные, которые только программа вам и сможет показать.

Григорий Азаренок:

Нужно ли нам создавать цифровое министерство или отдельное ведомство в нашем КГБ, МВД?

Андрей Лазуткин:

Для защиты нужны одни алгоритмы, это делается все. Для нападения – совсем другие, там работа более творческая, более сложная, надо комбинировать под конкретную задачу наши силы и средства.