Как нейросети влияют на психику? Мнение

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: С точки зрения человеческой психики, это вообще нормально, что в нашу жизнь, в наш мир все больше и больше врывается искусственного?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Вера Иваницкая, врач-психиатр, психотерапевт:

На самом деле нейросети – это новое направление, оно появилось совершенно недавно, но оно активно набирает обороты. Мы приходим к тому, что в наш цифровой век – оцифровывание всех практически процессов. Да, безусловно, это облегчает структурирование информации, подачу информации, какой-то анализ и прогнозирование, как было сказано. Но оно не заменяет эмоционального компонента, что очень важно в формировании, в развитии и, собственно говоря, в жизни любого человека.

Григорий Азаренок:

В фильмах голливудских снимают восстание машин. Возможно ли, что они станут умными, что они станут противоречить людям?

Вера Иваницкая:

Мы можем это прогнозировать. Когда-то любые фантастические фильмы становятся реальностью. Тем не менее реальность зависит от реальных людей. Поэтому, как мы будем использовать: во благо или во вред – уже зависит от людей, а прежде всего от их сознания, от их зрелости и от их направления.