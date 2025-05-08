Индия и Пакистан провели воздушный бой с участием 125 самолетов

Один из самых крупных современных воздушных боев произошел на границе Индии и Пакистана. Об этом сообщает CNN.

В ходе столкновения, которое длилось более часа и в котором участвовали 125 истребителей, было сбито пять индийских самолетов, по данным пакистанских официальных лиц.

Стороны оставались в своих зонах воздушного пространства, а ракетные удары были нанесены с расстояния более 160 километров.

Ранее в Лахоре (Пакистан) были зарегистрированы взрывы, очевидцы заметили клубы дыма, а полиция сообщила об индийском беспилотнике, сбитом в районе аэропорта Уолтон.

6 мая Индия начала операцию «Синдур», нанося удары по целям в Пакистане, заявляя при этом, что удары были направлены исключительно на лагеря террористов.