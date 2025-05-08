Пять депутатов Европарламента приедут на парад Побед в Москву

Пять евродепутатов из Германии, Чехии, Словакии и с Кипра собираются приехать в Москву 9-10 мая, чтобы почтить память жертв Второй мировой войны. В состав группы входят представители немецкой партии БСВ Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених. Об этом пишет ТАСС.

Цель поездки – участие в памятных акциях и переговоры с российскими политиками и общественными деятелями. По словам депутатов, они хотят содействовать диалогу и снижению напряжения в Европе. Они также выступили за прекращение огня в Украине, объявленное Россией в годовщину Дня Победы, назвав продолжение войны «катастрофой».

После Москвы парламентарии планируют посетить Киев, где уже ведут переговоры с украинскими властями. Лидер BSW Сара Вагенкнехт пояснила, что ее коллеги не будут принимать участие в официальных парадах, а только возложат венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее глава дипломатического ведомства ЕС Кайя Каллас призывала европейских политиков отказаться от поездок в Москву на 9 мая, предлагая вместо этого посетить Киев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил попытки ЕС помешать таким визитам.