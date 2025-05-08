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Далее «Интер». «ПСЖ» минимально обыграл «Арсенал» и вышел в финал ЛЧ

08 мая 2025 08:05
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Далее «Интер». «ПСЖ» минимально обыграл «Арсенал» и вышел в финал ЛЧ-0

«Пари Сен-Жермен» вышел в финал Лиги чемпионов, победив в полуфинале «Арсенал» со счетом 2:1. Об этом пишет РИА Новости.

Голы от Фабиана Руиса и Ашрафа Хакими принесли «ПСЖ» победу, несмотря на мяч Букайо Сака в ворота «Арсенала». С общим результатом 3:1 «ПСЖ» вышел в финал против миланского «Интера», который пройдет 31 мая в Мюнхене.

Вратарь Матвей Сафонов может стать третьим российским игроком в XXI веке, которому удалось выиграть Лигу чемпионов. 

Победа «ПСЖ» стала первой, когда французский клуб дважды выходил в финал, обыгрывая при этом английские команды. В финале этого сезона впервые с 2004 года не будет клубов из Англии, Испании или Германии.

Фото: pixabay

# Футбол

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