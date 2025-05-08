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Трамп официально провозгласил 8 Мая Днём Победы США во Второй мировой войне

08 мая 2025 08:24
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8 мая День Победы США во Второй мировой войне – об этом официально объявил глава Белого дома. Дональд Трамп подписал соответствующий документ и выполнил данное ранее обещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Трамп официально провозгласил 8 Мая Днём Победы США во Второй мировой войне-2

Его действия при этом вновь смутили всю здравомыслящую мировую общественность. Американский лидер во всеуслышание заявил, что без жертвы со стороны американских солдат войну было бы не выиграть и без их героизма мир выглядел бы иначе. Но надо отдать должное, что Трамп все-таки вспомнил, что Победу завоевали не только Соединенные Штаты. Он признал, что в этом помогли союзники. Напомнил о том, что потери США во Второй мировой составили не более 250 тысяч человек. А о том, что Европа, включая СССР, за это время лишились сотни миллионов населения, Трампу, судя по всему, не доложили. 

# Дональд Трамп # Вторая мировая война

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