Трамп официально провозгласил 8 Мая Днём Победы США во Второй мировой войне

Его действия при этом вновь смутили всю здравомыслящую мировую общественность. Американский лидер во всеуслышание заявил, что без жертвы со стороны американских солдат войну было бы не выиграть и без их героизма мир выглядел бы иначе. Но надо отдать должное, что Трамп все-таки вспомнил, что Победу завоевали не только Соединенные Штаты. Он признал, что в этом помогли союзники. Напомнил о том, что потери США во Второй мировой составили не более 250 тысяч человек. А о том, что Европа, включая СССР, за это время лишились сотни миллионов населения, Трампу, судя по всему, не доложили.