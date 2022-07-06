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«Если будут стоять такие жаркие дни». За какой срок белорусские аграрии готовы завершить уборку зерновых?

06 июля 2022 15:26
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Новости Беларуси. Аграрии восьми районов Минской области приступили к уборке озимого ячменя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Если будут стоять такие жаркие дни». За какой срок белорусские аграрии готовы завершить уборку зерновых?-1

В регионе под эту культуру отведено 22 тысячи гектаров. Уже убрали свыше 1 000, намололи около 7 000 тонн зерна. В Слуцком районе к жатве – 2022 все готово, массово планируют начать уже на этой неделе. Здесь под озимые отведено почти 3 300 гектаров.

«Если будут стоять такие жаркие дни». За какой срок белорусские аграрии готовы завершить уборку зерновых?-4

Татьяна Качанович, главный агроном сельхозпредприятия «Козловичи-Агро»:
Сейчас готовимся к уборке зерновых, на подходе. Комбайны готовы. Думаю скоро, после 10 числа, мы начнем уже уборку зерновых. КЗСы готовы, строится также новый. Если будут стоять такие жаркие дни, то за две недели у нас проходит уборка зерновых.

«Если будут стоять такие жаркие дни». За какой срок белорусские аграрии готовы завершить уборку зерновых?-7

Параллельно в Минской области продолжается заготовка кормов со второго укоса. Всего в районе скошено около 60 тысяч гектаров и заготовлено свыше 2 миллионов тонн сенажа. Завершить второй укос планируют к середине июля.

# Сельское хозяйство # общество # Татьяна Качанович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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