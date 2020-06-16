Консультации фитнес-тренера, видеосеминары с психологами. Для пенсионеров составили план мероприятий в эпидситуации

Новости Беларуси. Занятия фитнесом на свежем воздухе и творческие уроки по видеосвязи. В Минской области разработали план мероприятий для пенсионеров на время эпидситуации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В каждом районе составлена своя программа, чтобы горожане не скучали. Например, в Жодино для людей «золотого возраста» проводят бесплатные онлайн-уроки по вышивке и вязанию. Также они могут заняться скандинавской ходьбой и даже получить консультации фитнес-тренера. Все спортивные мероприятия – на свежем воздухе.

Мария Титова, жительница Жодино:

В центр я уже давно хожу, занимаюсь и фитнесом – тоже бесплатная группа. Как для пенсионеров, вообще веду очень активный образ жизни. Занимались и в драматическом кружке, и в «Сузорье». Мы постоянно выступаем, поем.

Татьяна Комар, директор Жодинского территориального центра социального обслуживания населения:

Пожилых граждан у нас 56 зачислено, у нас 15 волонтеров. И в ОДПИ – это отделение дневного пребывания инвалидов – 35 человек.