Игорь Марзалюк: теперь никакие самозванцы с общественными организациями не будут называть себя школой, институтом

Новости Беларуси. Цены в фокусе внимания парламентариев. В Палате представителей считают необходимым продолжить депутатский контроль за стоимостью продуктов и лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть у депутатов и новеллы в сфере образования. В день открытия весенней сессии, 2 апреля, в Овальном зале рассмотрят проект Кодекса об образовании в первом чтении.

По словам спикера нижней палаты парламента Владимира Андрейченко, одним из ключевых направлений остается работа в избирательных округах. Практика по рассмотрению обращений граждан продолжится, как и решение повседневных вопросов белорусов. Кроме того, особое внимание уделят противостоянию внешним вызовам и угрозам. В мае запланированы памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Великой Победы и 80-летию начала Великой Отечественной войны. Искажения истории в нашей стране не допустят.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы четко очень закрепляем понятие, что такое школа. Теперь никакие самозванцы с общественными организациями не будут называть себя школой, институтом, университетом, академией. То есть четко прописано, что все эти дефиниции связаны с учреждениями образования.

Кроме того, депутаты примут участие в работе по изменению Основного закона страны. В состав Конституционной комиссии вошли пять депутатов.