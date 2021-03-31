СК возбудил уголовные дела в отношении анархиста Николая Дедка

Новости Беларуси. Управлением Следственного комитета по Минску возбуждены уголовные дела в отношении участника анархистского движения Николая Дедка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранителями получены доказательства о его причастности к совершению ряда преступлений, в том числе по 342-й и 361-й статьям. Согласно материалам дела, Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный Telegram-канал Мiкоlа, где публиковались призывы к участию в массовых беспорядках, личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, насилию и оскорблению сотрудников милиции, журналистов и госслужащих.