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СК возбудил уголовные дела в отношении анархиста Николая Дедка

31 марта 2021 08:11
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Новости Беларуси. Управлением Следственного комитета по Минску возбуждены уголовные дела в отношении участника анархистского движения Николая Дедка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК возбудил уголовные дела в отношении анархиста Николая Дедка-1

Правоохранителями получены доказательства о его причастности к совершению ряда преступлений, в том числе по 342-й и 361-й статьям. Согласно материалам дела, Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный Telegram-канал Мiкоlа, где публиковались призывы к участию в массовых беспорядках, личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, насилию и оскорблению сотрудников милиции, журналистов и госслужащих.

Фигурант был задержан в ноябре 2020 года под Осиповичами. Расследование продолжается.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Николай Дедок # Фотофакт

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