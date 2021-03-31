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Валентин Семеняко: что касается изменений в закон, предусматривается защита инвестиций от определённых факторов

31 марта 2021 09:09
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Новости Беларуси. Сейчас в Палате представителей находятся 25 законопроектов. Около 20 из них будут включены в график работы весенней сессии, 11 уже готовы к рассмотрению. Определенные изменения депутаты внесут и в закон об инвестициях. Солидно представлен экономический блок правовых актов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Валентин Семеняко: что касается изменений в закон, предусматривается защита инвестиций от определённых факторов-1

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Что касается изменений в закон об инвестициях, там предусматривается защита инвестиций от определенных факторов. Предусматривается разрешение конфликтов между инвесторами и Республикой Беларусь, также предусматривается ряд компенсационных мероприятий, связанных с определенными финансовыми рисками.  

Игорь Марзалюк: теперь никакие самозванцы с общественными организациями не будут называть себя школой, институтом (читайте здесь).  

# Закон # общество # Валентин Семеняко # Фотофакт

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