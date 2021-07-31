Игорь Луцкий на юбилее открытия памятника воинам-интернационалистам: «Мы должны отстаивать свою память»

3 августа у уникального проекта будет юбилей. Инициаторами возведения мемориала стали семьи погибших, а также участники военных действий в Афганистане, уволенные в запас. Чтобы на строительство памятника воинам-афганцам выделили деньги, позаботился лично тогда недавно избранный Президент. Новое поколение белорусов 31 июля почтило память героев. После той страшной войны в свинцовых гробах вернулись к матерям и женам около 800 человек, 12 пропали без вести.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Это своеобразные метки памяти, это то, что позволяет нам не забывать о подвиге наших людей, наших белорусских ребят – это один такой яркий пример. За нами – наши матери, впереди – наши дети, и мы должны понимать отчетливо, что, если мы сдадим эти места тем, кто их потом разрушит, нам этого не простит будущее поколение. Мы должны отстаивать свою память, свою историческую память, мы должны воспитывать патриотов, людей, которые не бросают в прошлое камни, которые созидают новую страну на фундаменте наших предков, наших героев.