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Этому тандему 18 лет. Рассказываем, кто сейчас лидер намолота в Беларуси

31 июля 2021 13:05
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Новости Беларуси. К успехам белорусских хлеборобов. Безусловными лидерами на этот момент являются комбайнеры из сельхозпредприятия «Кухчицы» Сергей Янучок и Виктор Жуковский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этому тандему 18 лет. Рассказываем, кто сейчас лидер намолота в Беларуси-1

На их счету трехтысячный намолот. Три недели назад они первыми в Беларуси убрали 1 000 тонн зерна, 22 июля установили ориентир в 2 000. Теперь взята новая планка. Этому тандему уже 18 лет. Механизаторы уверены: одним из слагаемых их успеха является умение понимать друг друга с полуслова.

Этому тандему 18 лет. Рассказываем, кто сейчас лидер намолота в Беларуси-4

На утро 31 июля в Беларуси намолочено 2 миллиона 850 тысяч тонн зерна. Убрано чуть более 40 % площадей.

# Уборочная кампания # общество # Сергей Янучок # Виктор Жуковский # Фотофакт

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