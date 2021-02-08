«Чтобы каждый военнослужащий знал свой порядок действий». В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз испытания затронули танковый батальон 120-й механизированной бригады.

Из запаса в него призваны около 150 военнослужащих. Для восстановления навыков по военно-учетным специальностям подразделение вышло на Борисовский полигон. Запасники отработали нормативы по технической, тактической, огневой подготовке. Задачи выполняются в том числе на обновленных танках.

Алексей Постолов, командир танкового батальона:

Танковая рота на Т-72Б3 отрабатывает вопрос «Порядок действия личного состава танковой роты при подготовке и ведении оборонительных действий». Сегодня военнообязанные сначала в пешем порядке отработали данный вопрос, усвоили данный материал, после чего мы отработали этот вопрос на технике для того, чтобы каждый военнослужащий знал свой порядок действий, свое место в строю, свое место в окопе.