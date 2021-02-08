Как оформляют Минск к ВНС? Рассказывает директор «Минскрекламы»
Новости Беларуси. Минск активно готовится к VI Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
За выходные преобразилась вся столица – начиная со въездов в город и заканчивая центральными объектами. Главные проспекты и улицы активно украшают флагами, баннерами, растяжками и другими элементами. Все в национальной красно-зеленой палитре.
На Октябрьской площади уже установили слоган нынешнего форума – «Развитие. Единство. Независимость». В центре инсталляции контур страны.
Татьяна Калитина, директор КПУП «Минскреклама»:
Дизайнеры подходят к оформлению любого мероприятия, любого какого-то значимого праздника для нашей страны, исходя из наименования и значения самого мероприятия. Мы понимаем, что это – VI Всебелорусское народное собрание, это очень значимое для страны мероприятие. Соответственно, в центре внимания национальная символика. Конечно, информативно то, что это VI Всебелорусское народное собрание, мы можем увидеть, потому что в наружной рекламе это все отражено. Это отражено в значке «VI Всебелорусское народное собрание», это отражено в каких-то других элементах наружной рекламы.
По-особому украшена и площадь Победы. Дизайнеры разместили большие полотна также у Дворца спорта и на фасаде педагогического университета.