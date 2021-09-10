Игорь Голуб: обстановка вокруг границы Союзного государства накаляется с каждым днём

Подразделения ВВС и ПВО Беларуси и России заступили на совместное боевое дежурство. Как это было, читайте здесь .

Новости Беларуси. Союзное небо под надежной защитой. Подразделения ВВС и ПВО Беларуси и России заступили на боевое дежурство в составе учебно-боевого центра совместной подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси:

Мы прекрасно знаем, что внешняя граница Союзного государства всегда подвергается нападкам со стороны различных разведструктур западных стран. Обстановка вокруг границы Союзного государства накаляется с каждым днем. За прошлую неделю мы отслеживали более 50 полетов в 15-километровой зоне вдоль союзной границы судов различного назначения с различными целями. Мы прекрасно понимаем с какими целями. Поэтому наша основная задача – в преддверии начала совместных стратегических учений «Запад-2021» не допустить провокаций в воздушном пространстве на внешней границе Союзного государства.