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Авиакомпания «Северсталь» запустила регулярные рейсы по маршруту Череповец-Минск-Череповец

10 сентября 2021 06:33
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Новости Беларуси. Больше 1 000 километров за 1,5 часа. Прямиком из «Серебряного ожерелья России» в Беларусь прилетели первые пассажиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиакомпания «Северсталь» запустила регулярные рейсы по маршруту Череповец-Минск-Череповец-1

Открыт новый маршрут из Череповца в Минск. Пока вылеты дважды в неделю: в четверг и воскресенье. Но потенциал развития этого направления есть. Ожидается, что он позволит реализовать туристические возможности российского региона и Беларуси.

Напомним, для въезда в нашу страну потребуется отрицательный ПЦР-тест, выполненный в течение трех суток до пересечения границы. Либо сертификат о вакцинации от COVID-19.

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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