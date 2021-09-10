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Нотариусы Минска 10 сентября проведут бесплатные консультации

10 сентября 2021 06:45
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Новости Беларуси. Минские нотариусы подготовили подарок для горожан. 10 сентября специалисты готовы оказать безвозмездную помощь всем, кто нуждается в их услугах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция приурочена ко Дню рождения Минска. Больше о празднике читайте здесь.

Нотариусы Минска 10 сентября проведут бесплатные консультации-1

Обратившись к нотариусам в течение рабочего дня, граждане смогут получить консультацию по любым вопросам, будь то отчуждение недвижимости, оформление наследственных прав, составление завещания или брачного договора.

Время работы юристов и бюро Минска можно уточнить на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты.

# День города в Минске # общество # Фотофакт

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