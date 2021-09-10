Подразделения ВВС и ПВО Беларуси и России заступили на совместное боевое дежурство

Новости Беларуси. Союзное небо под надежной защитой. Подразделения ВВС и ПВО Беларуси и России заступили на боевое дежурство в составе учебно-боевого центра совместной подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси: обстановка вокруг границы Союзного государства накаляется с каждым днём. Подробнее здесь.

Торжественный ритуал начала охраны воздушных границ Союзного государства прошел на аэродроме 61-й истребительной авиационной базы Вооруженных Сил нашей страны. Недавно созданный учебно-боевой центр позволит повысить профессиональную подготовку военных Беларуси и России.

Здесь, в частности, будут изучать новые образцы техники, которые в ближайшей перспективе могут быть поставлены на вооружение. В целом работа центра будет направлена на укрепление практической составляющей единой региональной системы противовоздушной обороны Союзного государства.