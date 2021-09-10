Подразделения ВВС и ПВО Беларуси и России заступили на совместное боевое дежурство
Новости Беларуси. Союзное небо под надежной защитой. Подразделения ВВС и ПВО Беларуси и России заступили на боевое дежурство в составе учебно-боевого центра совместной подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси: обстановка вокруг границы Союзного государства накаляется с каждым днём. Подробнее здесь.
Торжественный ритуал начала охраны воздушных границ Союзного государства прошел на аэродроме 61-й истребительной авиационной базы Вооруженных Сил нашей страны. Недавно созданный учебно-боевой центр позволит повысить профессиональную подготовку военных Беларуси и России.
Здесь, в частности, будут изучать новые образцы техники, которые в ближайшей перспективе могут быть поставлены на вооружение. В целом работа центра будет направлена на укрепление практической составляющей единой региональной системы противовоздушной обороны Союзного государства.
9 сентября прошла и официальная церемония открытия белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021». Старт дан на всех 13 задействованных военных площадках – четырех белорусских и девяти российских полигонах. 10 сентября начнется активная фаза совместных маневров. У них сугубо оборонительный характер.