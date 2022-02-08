Игорь Гедич о беженцах в «Брузгах»: сегодня мы выдали всем ещё раз тёплые вещи, это касается головных уборов

Новости Беларуси. Главным мерилом порядочности считается отношение к тем, кто нуждается в помощи. 8 февраля ровно три месяца, как беженцы находятся на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Главным мерилом порядочности считается отношение к тем, кто нуждается в помощи. 8 февраля ровно три месяца, как беженцы находятся на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Галина Буро, корреспондент:
Гуманный Запад занимается лишь пустословием, реальная забота лишь от белорусов. На границу уже доставили около 240 тонн гуманитарного груза. Беженцы получают питание, одежду, медицинскую помощь, с детьми занимаются педагоги.
Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы сейчас реагируем на точечные просьбы людей, которые находятся здесь, относительно лекарств, вещей. Например, сегодня мы выдали всем еще раз теплые вещи, это касается головных уборов.
«Мы никуда не хотим уходить отсюда». Вот уже три месяца беженцы находятся на белорусско-польской границе (здесь подробности).