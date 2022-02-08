Игорь Гедич о беженцах в «Брузгах»: сегодня мы выдали всем ещё раз тёплые вещи, это касается головных уборов

Новости Беларуси. Главным мерилом порядочности считается отношение к тем, кто нуждается в помощи. 8 февраля ровно три месяца, как беженцы находятся на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, к орреспондент: Гуманный Запад занимается лишь пустословием, реальная забота лишь от белорусов. На границу уже доставили около 240 тонн гуманитарного груза. Беженцы получают питание, одежду, медицинскую помощь, с детьми занимаются педагоги.

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы сейчас реагируем на точечные просьбы людей, которые находятся здесь, относительно лекарств, вещей. Например, сегодня мы выдали всем еще раз теплые вещи, это касается головных уборов.