«У нас происходят радиотренировки». Как связисты готовятся к военным учениям Союзного государства?

Военнослужащие продолжают прибывать на места проведения внезапной проверки. Одни из первых – подразделения войск связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты отрабатывают вопросы организации связи для обеспечения устойчивого управления. На 230-м общевойсковом полигоне в рамках проверки сил реагирования Союзного государства задачи выполняет комплексная аппаратная связи «Кайман-КАС».

Алексей Ковалевский, начальник аппаратной станции:

На данный момент у нас происходят радиотренировки. Мы проверяем, обкатываем свою машину, готовимся, тренируемся к обеспечению связи, в частности предоставление из машины навынос непосредственно руководителю открытой и закрытой телефонной связи, видеоконференцсвязи, радиовыносы с радиостанций.

Экипаж организует IP-телефонию, закрытую видеоконференцсвязь, а также обеспечивает открытой и закрытой телефонной связью начальника штаба, командира батальона через сеть 3G или спутниковую систему.