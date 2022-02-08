Прямой эфир

«У нас происходят радиотренировки». Как связисты готовятся к военным учениям Союзного государства?

08 февраля 2022 20:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Военнослужащие продолжают прибывать на места проведения внезапной проверки. Одни из первых – подразделения войск связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«У нас происходят радиотренировки». Как связисты готовятся к военным учениям Союзного государства?-1

Специалисты отрабатывают вопросы организации связи для обеспечения устойчивого управления. На 230-м общевойсковом полигоне в рамках проверки сил реагирования Союзного государства задачи выполняет комплексная аппаратная связи «Кайман-КАС».  

«У нас происходят радиотренировки». Как связисты готовятся к военным учениям Союзного государства?-4

Алексей Ковалевский, начальник аппаратной станции:  
На данный момент у нас происходят радиотренировки. Мы проверяем, обкатываем свою машину, готовимся, тренируемся к обеспечению связи, в частности предоставление из машины навынос непосредственно руководителю открытой и закрытой телефонной связи, видеоконференцсвязи, радиовыносы с радиостанций.  

Экипаж организует IP-телефонию, закрытую видеоконференцсвязь, а также обеспечивает открытой и закрытой телефонной связью начальника штаба, командира батальона через сеть 3G или спутниковую систему.  

«У нас происходят радиотренировки». Как связисты готовятся к военным учениям Союзного государства?-7

На Брестском полигоне активные действия ведут подразделения десантников Беларуси и России. Гвардейцы отрабатывают блокирование незаконных вооруженных формирований и борьбу с диверсионно-разведывательными группами неприятеля.  

Завершается подготовка к основной фазе военного учения «Союзная решимость» (подробнее здесь).  

# Военные учения # общество # Алексей Ковалевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президиум Совета Республики: евродепутаты искажают ситуацию в Беларуси накануне референдума
08 февраля 2022 20:51

Президиум Совета Республики: евродепутаты искажают ситуацию в Беларуси накануне референдума

Об обращениях с гражданами, госслужбе и борьбе с коррупцией. Депутаты рассказали о планах на правотворческий сезон
08 февраля 2022 20:27

Об обращениях с гражданами, госслужбе и борьбе с коррупцией. Депутаты рассказали о планах на правотворческий сезон

Серебряный призёр ОИ-2010 Сергей Новиков: «Белорусский биатлон подтвердил славные свои традиции»
08 февраля 2022 20:25

Серебряный призёр ОИ-2010 Сергей Новиков: «Белорусский биатлон подтвердил славные свои традиции»