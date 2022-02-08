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«Мы никуда не хотим уходить отсюда». Вот уже три месяца беженцы находятся на белорусско-польской границе

08 февраля 2022 21:27
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Новости Беларуси. Главным мерилом порядочности считается отношение к тем, кто нуждается в помощи. 8 февраля ровно три месяца, как беженцы находятся на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В транспортно-логистическом центре «Брузги» они по-прежнему мечтают о немецком гостеприимстве, но пока о нем знают лишь по рассказам родственников. Евросоюз молчит.

Ну а Беларусь не могла отвернуться и оставить несчастных людей в беде. Взяла их под так называемый гуманитарный колпак. В милиции ситуацию с миграционным транзитом держат на контроле.

Подробности в репортаже Галины Буро.

«Мы никуда не хотим уходить отсюда». Вот уже три месяца беженцы находятся на белорусско-польской границе-1

Когда в лагере видят журналистов, первый вопрос: есть ли новости из Германии? Каждый день люди ждут, что гуманитарный коридор все же откроется, несмотря на стену непонимания Польши. В обещания Запада принимать всех беженцев здесь верят до сих пор.

«Мы никуда не хотим уходить отсюда». Вот уже три месяца беженцы находятся на белорусско-польской границе-4

Кугар, беженец из Ирака:
Мы никуда не хотим уходить отсюда, Германия должна нас услышать и принять, она на 100 % должна отреагировать, потому что нам некуда возвращаться. Беларусь о нас заботится, но все равно лагерь – это не дом, а в Германии у нас близкие родственники. Мы просим западных политиков, помогите!

Игорь Гедич о беженцах в «Брузгах»: «Сегодня мы выдали всем еще раз теплые вещи, это касается головных уборов» (подробнее здесь).  

«Мы никуда не хотим уходить отсюда». Вот уже три месяца беженцы находятся на белорусско-польской границе-7

Сейчас в кризисном центре чуть больше 700 человек. Было меньше, но присоединились беженцы из лесов, которых холод вынудил вернуться в лагерь. Каждый из них в любой момент может воспользоваться миграционными предложениями.

«Мы никуда не хотим уходить отсюда». Вот уже три месяца беженцы находятся на белорусско-польской границе-10

Галина Буро, корреспондент:
Существуют программы по добровольному возвращению на родину. Беженцам не только предоставляют бесплатный трансфер и оплату сопутствующих расходов, но и выдают стартовый капитал для обустройства в своей стране на первое время. Однако все меньше беженцев сегодня соглашаются покинуть лагерь, они все еще надеются воссоединиться со своими семьями в Германии.

«Мы никуда не хотим уходить отсюда». Вот уже три месяца беженцы находятся на белорусско-польской границе-13

К миграционному вопросу подключена и милиция. Ситуацию в лагере УВД держит на контроле. Как результат – за время прибывания беженцев в приграничье не было совершено ни одного преступления.

«Мы никуда не хотим уходить отсюда». Вот уже три месяца беженцы находятся на белорусско-польской границе-16

Дмитрий Резенков, начальник УВД Гродненского облисполкома:
Все лица, которые находятся на территории Республики Беларусь, практически находятся под нашим контролем. Соответствующие миграционные службы отслеживают все эти вопросы, начиная от тех людей, которые проживают в гостиницах, где-то на постоялых дворах, заканчивая людьми, которые находятся в логистическом центре «Брузги». В настоящее время решается вопрос о документировании тех, у кого нет документов.

«Мы никуда не хотим уходить отсюда». Вот уже три месяца беженцы находятся на белорусско-польской границе-19

В милиции отмечают: миграционный поток через Беларусь упал из-за погоды. К нашей зиме беженцы не могут привыкнуть, зато по-прежнему пытаются через Средиземное море, Атлантику и Ла-Манш прорваться в Евросоюз. Туда, где миллионам людей дали ложную надежду и где миграционный кризис по-прежнему не решен. Беларусь лишь транзитная страна. И сейчас в кризисном центре беженцы ждут весну. Говорят, как только потеплеет, будут предпринимать новые попытки попасть туда, куда их звали.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Галина Буро # Дмитрий Резенков # Фотофакт

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