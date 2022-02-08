«Мы никуда не хотим уходить отсюда». Вот уже три месяца беженцы находятся на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. Главным мерилом порядочности считается отношение к тем, кто нуждается в помощи. 8 февраля ровно три месяца, как беженцы находятся на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В транспортно-логистическом центре «Брузги» они по-прежнему мечтают о немецком гостеприимстве, но пока о нем знают лишь по рассказам родственников. Евросоюз молчит. Ну а Беларусь не могла отвернуться и оставить несчастных людей в беде. Взяла их под так называемый гуманитарный колпак. В милиции ситуацию с миграционным транзитом держат на контроле. Подробности в репортаже Галины Буро.

Когда в лагере видят журналистов, первый вопрос: есть ли новости из Германии? Каждый день люди ждут, что гуманитарный коридор все же откроется, несмотря на стену непонимания Польши. В обещания Запада принимать всех беженцев здесь верят до сих пор.

Кугар, беженец из Ирака:

Мы никуда не хотим уходить отсюда, Германия должна нас услышать и принять, она на 100 % должна отреагировать, потому что нам некуда возвращаться. Беларусь о нас заботится, но все равно лагерь – это не дом, а в Германии у нас близкие родственники. Мы просим западных политиков, помогите! Игорь Гедич о беженцах в «Брузгах»: «Сегодня мы выдали всем еще раз теплые вещи, это касается головных уборов» (подробнее здесь).

Сейчас в кризисном центре чуть больше 700 человек. Было меньше, но присоединились беженцы из лесов, которых холод вынудил вернуться в лагерь. Каждый из них в любой момент может воспользоваться миграционными предложениями.

Галина Буро, корреспондент:

Существуют программы по добровольному возвращению на родину. Беженцам не только предоставляют бесплатный трансфер и оплату сопутствующих расходов, но и выдают стартовый капитал для обустройства в своей стране на первое время. Однако все меньше беженцев сегодня соглашаются покинуть лагерь, они все еще надеются воссоединиться со своими семьями в Германии.

К миграционному вопросу подключена и милиция. Ситуацию в лагере УВД держит на контроле. Как результат – за время прибывания беженцев в приграничье не было совершено ни одного преступления.

Дмитрий Резенков, начальник УВД Гродненского облисполкома:

Все лица, которые находятся на территории Республики Беларусь, практически находятся под нашим контролем. Соответствующие миграционные службы отслеживают все эти вопросы, начиная от тех людей, которые проживают в гостиницах, где-то на постоялых дворах, заканчивая людьми, которые находятся в логистическом центре «Брузги». В настоящее время решается вопрос о документировании тех, у кого нет документов.