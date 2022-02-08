Об обращениях с гражданами, госслужбе и борьбе с коррупцией. Депутаты рассказали о планах на правотворческий сезон
Новости Беларуси. Изменения в законы по вопросам культуры, об обращениях граждан и юрлиц, госслужбе, борьбе с коррупцией. О планах на правотворческий сезон рассказали депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, на весенней сессии рассмотрят более двух десятков вопросов. Весомый блок экономический. Это законопроекты о лицензировании, автомобильном транспорте, бухгалтерском учете, рынке ценных бумаг. Обязательно учтут предложения, которые поступили в ходе диалоговых площадок. Депутаты утвердили и план межпарламентского сотрудничества. Уже в феврале пройдут встречи с коллегами из Бразилии и Вьетнама.
Ольга Петрашова, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Будет продолжена работа по сотрудничеству на уровне рабочих групп с парламентариями иностранных государств. Конечно же, одним из важных направлений деятельности является сегодня (и остается) строительство отношений с основными стратегическими партнерами нашей страны – это Российская Федерация и Китайская Народная Республика.
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это примерный список вопросов, которые мы планируем, что будут включены в повестку дня восьмой сессии. Традиционно этот список может пополниться за счет тех законопроектов, которые будут подготовлены в межсессионный период, а также во время сессии, и внесены. Ну и, конечно, по итогам всенародного референдума, который состоится в конце февраля, мы ожидаем, что граждане поддержат те предложения в Основной закон, которые внесены. Соответственно, эти изменения повлекут за собой и изменение законодательной базы.
Традиционно весенняя сессия открывалась 2 апреля. Если на референдуме будут одобрены изменения в Основной закон, то к работе в Овальном зале Палата представителей приступит уже в марте. Ориентировочно в развитие обновленной Конституции потребуется внесение изменений в 60 законов и 20 кодексов. В июне депутаты проведут международную конференцию, приуроченную к Году исторической памяти.
Это хорошая возможность в широком кругу обсудить знаковые для нашей страны события, напомнить обществу о цене, заплаченной нашими предками за независимость и суверенитет Беларуси, подчеркнули парламентарии.