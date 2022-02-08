Об обращениях с гражданами, госслужбе и борьбе с коррупцией. Депутаты рассказали о планах на правотворческий сезон

Новости Беларуси. Изменения в законы по вопросам культуры, об обращениях граждан и юрлиц, госслужбе, борьбе с коррупцией. О планах на правотворческий сезон рассказали депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на весенней сессии рассмотрят более двух десятков вопросов. Весомый блок экономический. Это законопроекты о лицензировании, автомобильном транспорте, бухгалтерском учете, рынке ценных бумаг. Обязательно учтут предложения, которые поступили в ходе диалоговых площадок. Депутаты утвердили и план межпарламентского сотрудничества. Уже в феврале пройдут встречи с коллегами из Бразилии и Вьетнама.