Лукашенко поручил создать лицеи МВД во всех областях Беларуси
Новости Беларуси. Количество тяжких преступлений сокращается, а раскрываемость фактов мошенничества увеличилась. Министр внутренних дел доложил главе государства об оперативной обстановке в Беларуси и о развитии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране продолжается совершенствование институтов государственной власти. 14 ноября во Дворце Независимости обсудили дальнейшую трансформацию органов внутренних дел. Основной докладчик – министр внутренних дел Иван Кубраков. В числе участников встречи его заместители и государственный секретарь Совета безопасности.
Лукашенко поддержал предложение Кубракова изменить структуру внутренних войск МВД.
Глава государства об оперативной обстановке в стране хорошо осведомлен. Например, белорусские оперативники повысили раскрываемость телефонных мошенничеств до 80 %. А их количество снизилось после того, как в соседней Украине возникли проблемы с электроснабжением. Уменьшение убийств практически на 20 % связано с хорошо отлаженной профилактикой. Глава ведомства доложил о совершенствовании работы участковых инспекторов милиции. Везде созданы опорные пункты охраны общественного порядка, где для участкового созданы все условия для работы. Среди приоритетных вопросов – совершенствование внутренних войск. Изменились подходы и к кадровой политике.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы начинаем готовить будущих сотрудников органов внутренних дел уже с девяти лет. Это наши патриотические клубы, которые были созданы при воинских частях внутренних войск. Они себя очень хорошо оправдали и сегодня насчитывают около 2 000 человек. И родители, и дети с удовольствием идут в эти патриотические клубы. Следующая ступень – лицей МВД, который расположен в Минске. В этом году для поступления в лицей было три человека на место и больше. Следующее – это институт, Академия МВД, наш учебный центр.
По поручению главы государства лицеи МВД будут созданы в каждом областном центре.