Лукашенко поручил создать лицеи МВД во всех областях Беларуси

Новости Беларуси. Количество тяжких преступлений сокращается, а раскрываемость фактов мошенничества увеличилась. Министр внутренних дел доложил главе государства об оперативной обстановке в Беларуси и о развитии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране продолжается совершенствование институтов государственной власти. 14 ноября во Дворце Независимости обсудили дальнейшую трансформацию органов внутренних дел. Основной докладчик – министр внутренних дел Иван Кубраков. В числе участников встречи его заместители и государственный секретарь Совета безопасности. Лукашенко поддержал предложение Кубракова изменить структуру внутренних войск МВД.

Глава государства об оперативной обстановке в стране хорошо осведомлен. Например, белорусские оперативники повысили раскрываемость телефонных мошенничеств до 80 %. А их количество снизилось после того, как в соседней Украине возникли проблемы с электроснабжением. Уменьшение убийств практически на 20 % связано с хорошо отлаженной профилактикой. Глава ведомства доложил о совершенствовании работы участковых инспекторов милиции. Везде созданы опорные пункты охраны общественного порядка, где для участкового созданы все условия для работы. Среди приоритетных вопросов – совершенствование внутренних войск. Изменились подходы и к кадровой политике.