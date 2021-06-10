Звонки будет принимать робот. Служба 115 запускает новый проект

Новости Беларуси. Служба 115 совершенствуется, чтобы еще оперативнее решать коммунальные проблемы минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ямы на дорогах, упавшее дерево, прорвавшая труба, не работающие фонари во дворе. Только в мае от минчан диспетчерам службы поступило 87 тысяч заявок. Большая часть вопросов решена, в работе остаются лишь около 5 % сообщений.

Заявить о проблеме можно любым удобным способом: по короткому номеру, через сайт или с помощью мобильного приложения. Пока что самым популярным способом связи остается телефон, но интернет-пользователей становится все больше.