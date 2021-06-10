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Звонки будет принимать робот. Служба 115 запускает новый проект

10 июня 2021 16:33
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Новости Беларуси. Служба 115 совершенствуется, чтобы еще оперативнее решать коммунальные проблемы минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Звонки будет принимать робот. Служба 115 запускает новый проект-1

Ямы на дорогах, упавшее дерево, прорвавшая труба, не работающие фонари во дворе. Только в мае от минчан диспетчерам службы поступило 87 тысяч заявок. Большая часть вопросов решена, в работе остаются лишь около 5 % сообщений.

Заявить о проблеме можно любым удобным способом: по короткому номеру, через сайт или с помощью мобильного приложения. Пока что самым популярным способом связи остается телефон, но интернет-пользователей становится все больше.

Звонки будет принимать робот. Служба 115 запускает новый проект-4

Александр Василенко, заместитель директора Центра информационных технологий Мингорисполкома:
Наш новый проект – это геоинформационная система ЖКХ. Точки входа доступа для граждан и организаций, в принципе, не меняются. Меняется сама концепция. То есть все эти системы должны быть интегрированы в единое информационное пространство, в одну экосистему, которая позволяет агрегировать большие данные, связанные с отраслью ЖКХ. И уже на основе этих больших данных формировать те сервисы, которые необходимы гражданам, бизнесу и государству.

Звонки будет принимать робот. Служба 115 запускает новый проект-7

Ирина Курилович, специалист по работе с клиентами Центра информационных технологий Мингорисполкома:
Когда мы вводим адрес, вводим вид неисправности, сразу определяется обслуживающая организация, которая может заниматься исполнением заявки. Если это срочная заявка, и она поступает к нам в нерабочее время ЖЭСа, мы ее можем направить на городскую аварийную службу. Либо, если заявка какая-то чрезвычайная, необычная, вроде провалов на дороге, течь из-под земли, мы можем ее передавать через чат диспетчеру по району.

Звонки будет принимать робот. Служба 115 запускает новый проект-10

Сейчас в городском кол-центре работают 130 диспетчеров. Однако во время крупных аварий одновременно на номер 115 поступают тысячи звонков. Поэтому совсем скоро у специалистов появится роботизированный помощник. Искусственный интеллект будет принимать и обрабатывать заявки. А еще сможет обзванивать клиентов и выяснять, насколько минчане довольны качеством обслуживания.

# Коммунальное хозяйство # общество # Фотофакт

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