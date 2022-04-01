Игнорирование такого состояния приведёт к депрессии. Как справиться с профессиональным выгоранием?

Ежедневные переживания, личные тревоги, трудности на работе – все это знакомо наверняка каждому. Порой мы можем даже заметить, что еще недавно любимое дело стало совсем не в радость. Однако отношения с работой зачастую сильно влияют и на общее состояние. Тогда и происходит профессиональное выгорание. Оно, в свою очередь, ощущается как на эмоциональном фоне, так и на физическом уровне. В первом случае человек замечает, что его работа перестала приносить позитивные эмоции, а также отсутствие высоких результатов и достижение поставленных целей.

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья:

Если говорить про физический уровень, то человек отмечает у себя упадок сил, сонливость. Человек чувствует повышенную утомляемость, которая не связана с какой-либо физической нагрузкой или с хроническим заболеванием. Поэтому если мы говорим про профессиональное выгорание, а не про обычную усталость, здесь мы отмечаем именно момент – человек не может заниматься своей привычной деятельностью, которая в предыдущий период времени оказывала на него хорошее влияние.

Нередко профессиональное выгорание путают с обычной усталостью. В таком случае специалисты рекомендуют взять отпуск и восстановить свои силы. Но если и после перерыва вы наблюдаете отсутствие мотивации, это говорит о том, что ваша деятельность не приносит должного результата, нужно что-то менять.

Снежана Кавриго:

Второе – это попробовать себя в другой деятельности. И если эта деятельность приводит вас к улучшению, вы видите, что у вас получается, результаты лучше, чем были раньше, значит – да. Третье – это спорт. Чередование умственной и физической активности приводит к должному результату. Чтобы себя обновить, надо просто разогнать кровь на воздухе или в тренажерном зале.

Игнорирование этого состояния в течение долгого времени – прямой путь к депрессии. Врачи напоминают, что выгорание даже может стать причиной серьезных заболеваний. Существуют и «группы риска» – определенные профессии и типы личности, которые более подвержены этому синдрому.