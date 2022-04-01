Как построить велогараж и зачем столичному пенсионеру моноколесо? Анонс «Большого города»
Новости Беларуси. От любви до ненависти один шаг, а точнее не вовремя включенный поворотник. Тема организации дорожного движения станет ключевой в ток-шоу «Большой город». О чем владельцы электрокаров просят ГАИ? Как построить велогараж во дворе многоэтажки? И зачем столичному пенсионеру моноколесо?
Ответы на эти и другие вопросы уже в эту субботу, 2 апреля, в 16:40.
Соберем всех участников движения на перекрестке мнений.
Мы считаем, что моноколесо – это одно из самых безопасных средств передвижения.
Найдем равновесие в ПДД.
Противостояние, что «вы тут со своими зарядками наши места занимаете», без законодательства четкого проблема не уйдет, надо ее решать.
Дадим зеленый свет вопросам телезрителей.
Вопрос очень правильный и очень актуальный. Неспешивание велосипедистов на пешеходном переходе, не оборудованном велопереездом, является основной причиной ДТП.
Обсудим самые заметные новости мегаполиса.
Илона Волынец, СТВ:
18-летний минчанин продал припаркованный на стоянке чужой автомобиль и, естественно, стал фигурантом уголовного дела.
Кристина Сущеня, СТВ:
Пожалуйста, снег. Знаешь, что самое интересное? Виной всему, Илона?
Илона Волынец:
Не знаю, не знаю, я тут ни при чем.
А еще подскажем, как разнообразить этот уик-энд. Расскажем легко о важном.
Место встречи неизменно – СТВ, теперь – в субботу в 16:40, не пропустите.