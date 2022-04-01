Прямой эфир

Как построить велогараж и зачем столичному пенсионеру моноколесо? Анонс «Большого города»

01 апреля 2022 11:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. От любви до ненависти один шаг, а точнее не вовремя включенный поворотник. Тема организации дорожного движения станет ключевой в ток-шоу «Большой город». О чем владельцы электрокаров просят ГАИ? Как построить велогараж во дворе многоэтажки? И зачем столичному пенсионеру моноколесо?

Ответы на эти и другие вопросы уже в эту субботу, 2 апреля, в 16:40.

Как построить велогараж и зачем столичному пенсионеру моноколесо? Анонс «Большого города»-1

Соберем всех участников движения на перекрестке мнений.

Как построить велогараж и зачем столичному пенсионеру моноколесо? Анонс «Большого города»-4

Мы считаем, что моноколесо – это одно из самых безопасных средств передвижения.

Найдем равновесие в ПДД.

Как построить велогараж и зачем столичному пенсионеру моноколесо? Анонс «Большого города»-7

Противостояние, что «вы тут со своими зарядками наши места занимаете», без законодательства четкого проблема не уйдет, надо ее решать.

Как построить велогараж и зачем столичному пенсионеру моноколесо? Анонс «Большого города»-10

Дадим зеленый свет вопросам телезрителей.

Как построить велогараж и зачем столичному пенсионеру моноколесо? Анонс «Большого города»-13

Вопрос очень правильный и очень актуальный. Неспешивание велосипедистов на пешеходном переходе, не оборудованном велопереездом, является основной причиной ДТП.

Обсудим самые заметные новости мегаполиса.

Как построить велогараж и зачем столичному пенсионеру моноколесо? Анонс «Большого города»-16

Илона Волынец, СТВ:
18-летний минчанин продал припаркованный на стоянке чужой автомобиль и, естественно, стал фигурантом уголовного дела.

Кристина Сущеня, СТВ:
Пожалуйста, снег. Знаешь, что самое интересное? Виной всему, Илона?

Илона Волынец:
Не знаю, не знаю, я тут ни при чем.

Как построить велогараж и зачем столичному пенсионеру моноколесо? Анонс «Большого города»-19

А еще подскажем, как разнообразить этот уик-энд. Расскажем легко о важном.

Место встречи неизменно – СТВ, теперь – в субботу в 16:40, не пропустите.

# Дорожное движение # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Карина Верховцева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: не надо кричать, вопить и плакаться по поводу санкций. Для учёных это огромнейший шанс
01 апреля 2022 10:20

Лукашенко: не надо кричать, вопить и плакаться по поводу санкций. Для учёных это огромнейший шанс

В Беларуси обнаружен новый подвид коронавируса – «стелс-омикрон»
01 апреля 2022 09:47

В Беларуси обнаружен новый подвид коронавируса – «стелс-омикрон»

«Плетём специальные гнездовые корзины». Вот как минчане спасают редких птиц от исчезновения
01 апреля 2022 08:45

«Плетём специальные гнездовые корзины». Вот как минчане спасают редких птиц от исчезновения