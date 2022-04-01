Как построить велогараж и зачем столичному пенсионеру моноколесо? Анонс «Большого города»

Новости Беларуси. От любви до ненависти один шаг, а точнее не вовремя включенный поворотник. Тема организации дорожного движения станет ключевой в ток-шоу «Большой город». О чем владельцы электрокаров просят ГАИ? Как построить велогараж во дворе многоэтажки? И зачем столичному пенсионеру моноколесо? Ответы на эти и другие вопросы уже в эту субботу, 2 апреля, в 16:40.

Соберем всех участников движения на перекрестке мнений.

Мы считаем, что моноколесо – это одно из самых безопасных средств передвижения. Найдем равновесие в ПДД.

Противостояние, что «вы тут со своими зарядками наши места занимаете», без законодательства четкого проблема не уйдет, надо ее решать.

Дадим зеленый свет вопросам телезрителей.

Вопрос очень правильный и очень актуальный. Неспешивание велосипедистов на пешеходном переходе, не оборудованном велопереездом, является основной причиной ДТП. Обсудим самые заметные новости мегаполиса.

Илона Волынец, СТВ:

18-летний минчанин продал припаркованный на стоянке чужой автомобиль и, естественно, стал фигурантом уголовного дела. Кристина Сущеня, СТВ:

Пожалуйста, снег. Знаешь, что самое интересное? Виной всему, Илона? Илона Волынец:

Не знаю, не знаю, я тут ни при чем.