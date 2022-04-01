«Брюки-палаццо творят чудеса». Как скорректировать объём бёдер с помощью одежды?

Идеальная одежда, как стрелки на глазах, магически подчеркивает достоинства. Среди них брюки палаццо. Широкие, длинные, с высокой талией. Шлейф элегантности и отличный корректор фигуры. Приблизиться к заветным песочным часам и решить задачу со звездочкой не составит труда. Заглянем в закулисье красоты.

Алла Юрчик, стилист:

Брюки-палаццо творят чудеса, потому как добавив сюда в качестве обуви каблук, вы сделаете ноги просто бесконечными. Для того, чтобы скрыть бедра, я рекомендую выбирать брюки на высокой либо средней посадке со струящимися, легкими, ниспадающими тканями. И, наоборот, девушки, кому не достает пару сантиметров в бедрах, я рекомендую смотреть ткани более структурированные, плотные.

Впервые летящий фасон предложила Коко Шанель в своей пляжной коллекции. Но настоящий триумф произвел итальянский дизайнер Эмилио Пуччи в 1961-м, когда в палаццо Питти на модном показе раскрыл весь сок модели. От нашумевшего палаццо брюки получили свое название. Киношный шарм. В них щеголяли Грета Гарбо, Марлен Дитрих и другие звезды. Главное соблюсти пропорции.

Алла Юрчик:

Если вы хотите скорректировать низ, то присмотритесь к блузам, которые имеют объемный верх. У нас здесь фантазийный рукав, который добавляет воздуха и женственности. Рукав-реглан или буф, также можно добавить объемные шарфы либо яркие аксессуары. В случае, если вам нужно скорректировать верх, присмотритесь к вещам, которые имеют V-образный вырез, также шейные платки, пиджаки мужского кроя, галстуки либо шейное украшение, которое вытягивает силуэт. Свободные палаццо завуалируют неидеальные ноги. Дюймовочкам хорошо выбирать обувь под цвет брюк. Для дам с формами нет лучше клеша от середины бедра. Чтобы талия была на виду, а вы грацией, верх выбирайте укороченный или заправляйте блузы внутрь. Помните, брюки солируют. Не заглушайте их массивными рисунками, украшениями.

Алла Юрчик:

Необходимо отметить, что брюки-палаццо должны прикрывать вашу обувь, это такая небольшая фишечка. Если у вас небольшой каблучок, старайтесь, чтобы каблук у вас был прикрыт, был виден только кончик либо мыс носика. Если это низкий ход, тогда есть вероятность, что штанина будет просто касаться пола, это не совсем практично, выбор за вами. Визитка отличного вкуса. Этот фасон вне возраста. Пастельные оттенки подружатся с морской романтикой лета. Лейтмотив задает гладкая однотонная расцветка, а также мелкие узоры. Главное – избегать резкого контраста верха и низа, чтобы не резать и не расширять фигуру.