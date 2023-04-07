Полоцкие байдарочники устроили сплав по затопленным улицам города

Новости Беларуси. Уровень воды в крупных реках Беларуси продолжает расти. Опасно высокие отметки зафиксированы на Западной Двине, Соже, Днепре, Припяти и других акваториях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В двух районах Гомеля и в Верхнедвинске развернуты круглосуточные дежурные посты для оказания необходимой помощи местным жителям. На сегодня около сотни жилых домов по всей стране подтоплены. В воде остаются более тысячи подворий, 70 дорог и девять мостов. Ситуацию держат на контроле все ответственные ведомства.