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Полоцкие байдарочники устроили сплав по затопленным улицам города

07 апреля 2023 16:21
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Новости Беларуси. Уровень воды в крупных реках Беларуси продолжает расти. Опасно высокие отметки зафиксированы на Западной Двине, Соже, Днепре, Припяти и других акваториях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В двух районах Гомеля и в Верхнедвинске развернуты круглосуточные дежурные посты для оказания необходимой помощи местным жителям. На сегодня около сотни жилых домов по всей стране подтоплены. В воде остаются более тысячи подворий, 70 дорог и девять мостов. Ситуацию держат на контроле все ответственные ведомства.

Полоцкие байдарочники устроили сплав по затопленным улицам города-1

Но есть и те, кто с удовольствием плывет по течению. В Полоцке местные байдарочники проложили самый необычный маршрут для сплава. Двина вышла из берегов и теперь любители водного туризма скользят по улицам, паркам и даже огородам. А заодно делают интересные кадры. Таким свой город они еще не видели.

Полоцкие байдарочники устроили сплав по затопленным улицам города-4

Дома под угрозой обрушения. Разлив Западной Двины под Витебском квалифицировали как ЧП.

# Паводки в Беларуси # общество # Виктор Пралич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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