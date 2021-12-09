Прямой эфир

Ігар Марзалюк: «Беларуская мова, дзякуючы Багдановічу, сталася неўміручай»

09 декабря 2021 16:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 130-летие со дня рождения Максима Богдановича. Книжные выставки, презентации, концерты и другие мероприятия посвятят юбилею классика. Он прожил 25 лет, 5 месяцев и 16 дней, причем большую часть из них на берегах Волги. Вместе с тем Максим Богданович – один из основоположников современного белорусского языка.

Игорь Марзалюк подробнее в рубрике «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ігар Марзалюк: «Беларуская мова, дзякуючы Багдановічу, сталася неўміручай»-1

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
Сёння вялікі дзень. Сёння 130 год са дня нараджэння Максіма Багдановіча, вялікага беларускага нацыянальнага прарока, генія, паэта, роўнага якому ў беларускай літаратуры не было і няма. Максім Багдановіч нарадзіўся 9 снежня 1891 года ў Мінску, сталіцы сучаснай незалежнай дзяржавы, дзяржавы беларускай нацыі. Дзяржавы, якая без такіх волатаў духу, якім быў Максім Багдановіч, наўрад ці б стала рэальнасцю.

Ігар Марзалюк: «Беларуская мова, дзякуючы Багдановічу, сталася неўміручай»-4

Паэзія Максіма Кніжніка, юнака, якому было наканавана лёсам пражыць толькі 25 год, стаіць поруч з прыгожым пісьменствам высокіх літаратараў іншых еўрапейскіх народаў. Народаў, мова якіх на той момант была мовай культуры і дзяржавы. А Максім, на хвіліначку, пісаў тады на «мужыцкім дыялекце».

Падрабязнасці ў відэаматэрыяле.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Ігар Марзалюк # Игорь Марзалюк # Максим Богданович # Максім Багдановіч # Фёдор Достоевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не всегда понимаем, для чего нам нужен второй человек». А на чём строятся гармоничные отношения?
09 декабря 2021 16:29

«Не всегда понимаем, для чего нам нужен второй человек». А на чём строятся гармоничные отношения?

Лукашенко в интервью турецкому телеканалу: «За этот год были 10 попыток совершения террористических актов»
09 декабря 2021 16:26

Лукашенко в интервью турецкому телеканалу: «За этот год были 10 попыток совершения террористических актов»

Самым старинным почти 90 лет. В Минске проходит выставка новогодних игрушек, которые вы вряд ли найдёте в магазине
09 декабря 2021 16:25

Самым старинным почти 90 лет. В Минске проходит выставка новогодних игрушек, которые вы вряд ли найдёте в магазине