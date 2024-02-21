Ігар Карпенка паведаміў аб сумесным праекце ЦВК і Міністэрства адукацыі
Другі дзень датэрміновага галасавання па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і мясцовых Саветаў. Хутка стане вядома, колькі ўжо людзей вызначыліся з тым, хто будзе прадстаўляць іх інтарэсы як у парламенце, так і ў мясцовых Саветах, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Яўка даволі высокая і гэта яшчэ раз сведчыць пра неабыякавасць беларусаў да будучыні краіны.
Нашы карэспандэнты назіралі за тым, як ідзе галасаванне.
На ўчастку для галасавання № 509 у сталіцы шумна і мнагалюдна. Жадаючых прагаласаваць датэрмінова шмат. Да адкрыцця ў 12:00 прыходзяць у асноўным студэнты, бліжэй да вечара – людзі старэйшага пакалення.
Наталля Герасімовіч, старшыня ўчастковай выбарчай камісіі № 509 Мінска:
Они приходят и рассказывает про свою жизнь. Конечно, им очень хочется пообщаться, рассказать про то, как было раньше, сравнить с тем, как идет сейчас, но в целом, наоборот, все люди довольны.
Пенсіянерка Валянціна Яцкевіч таксама вырашыла прагаласаваць датэрмінова. 25 лютага – дзень нараджэння сына. Таму на ўчастак жанчына прыйшла сёння.
Валянціна Яцкевіч, жыхарка Мінска:
Я люблю нашу Беларусь, хотя сама русская, столько я прожила здесь, в Беларуси, ко мне всегда относились очень хорошо. Хотим мира и хотим процветания Беларуси! И спасибо нашему Президенту!
Права выбіраць ёсць таксама ў грамадзян Расіі, якія пастаянна пражываюць у Беларусі. Праўда, свае галасы яны могуць аддаваць толькі за кандыдатаў у мясцовыя Саветы.
Алёна Жыбарт, карэспандэнт:
У спісе выбаршчыкаў на ўчастку № 509 Мінска шмат маладых людзей – больш за 600 галасуюць упершыню. І кожнага з іх чакае прыемны падарунак – Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь.
Кампактнае прыгожае выданне атрымала і Кацярына, студэнтка лінгвістычнага ўніверсітэта.
Кацярына Іванькова, жыхарка Мінска:
На самом деле волнительно, потому что все-таки первый раз такое важное решение принимается, все зависит от тебя.
Члены ўчастковых камісій адзначаюць дастаткова высокую актыўнасць выбаршчыкаў у першыя дні датэрміновага галасавання, што даказвае іх неабыякавасць да сваёй будучыні і будучыні краіны. Час ад часу за бюлетэнямі нават выстройвалася чарга. Жадаючыя прагаласаваць абмяркоўвалі між сабой кандыдатаў у дэпутаты і іх праграмы, з якімі ўжо паспелі азнаёміцца. На ўчастак для галасавання выбаршчыкі прыходзяць падрыхтаванымі. І невыпадкова. Электаральнай кампаніі папярэднічала маштабная работа па прававым інфармаванні грамадзян.
Ігар Карпенка, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі:
Здесь не только заслуга ЦИК, здесь заслуга многих государственных органов наших, парламентариев и членов Совета Республики, и министерств, и ведомств. Вы знаете, что у нас даже есть план совместных мероприятий с Министерством образования по правовому просвещению молодежи.
Таксама чытайце:
Другі дзень датэрміновага галасавання – што адзначаюць міжнародныя назіральнікі?
Участак для галасавання ў Гродна працаваў выключна на беларускай мове
Ігар Карпенка: «Думаю, што грамадзяне актыўна прымуць удзел у галасаванні»