Ігар Карпенка паведаміў аб сумесным праекце ЦВК і Міністэрства адукацыі

Другі дзень датэрміновага галасавання па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і мясцовых Саветаў. Хутка стане вядома, колькі ўжо людзей вызначыліся з тым, хто будзе прадстаўляць іх інтарэсы як у парламенце, так і ў мясцовых Саветах, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Яўка даволі высокая і гэта яшчэ раз сведчыць пра неабыякавасць беларусаў да будучыні краіны. Нашы карэспандэнты назіралі за тым, як ідзе галасаванне.

На ўчастку для галасавання № 509 у сталіцы шумна і мнагалюдна. Жадаючых прагаласаваць датэрмінова шмат. Да адкрыцця ў 12:00 прыходзяць у асноўным студэнты, бліжэй да вечара – людзі старэйшага пакалення.

Наталля Герасімовіч, старшыня ўчастковай выбарчай камісіі № 509 Мінска:

Они приходят и рассказывает про свою жизнь. Конечно, им очень хочется пообщаться, рассказать про то, как было раньше, сравнить с тем, как идет сейчас, но в целом, наоборот, все люди довольны.

Пенсіянерка Валянціна Яцкевіч таксама вырашыла прагаласаваць датэрмінова. 25 лютага – дзень нараджэння сына. Таму на ўчастак жанчына прыйшла сёння.

Валянціна Яцкевіч, жыхарка Мінска:

Я люблю нашу Беларусь, хотя сама русская, столько я прожила здесь, в Беларуси, ко мне всегда относились очень хорошо. Хотим мира и хотим процветания Беларуси! И спасибо нашему Президенту! Права выбіраць ёсць таксама ў грамадзян Расіі, якія пастаянна пражываюць у Беларусі. Праўда, свае галасы яны могуць аддаваць толькі за кандыдатаў у мясцовыя Саветы.

Алёна Жыбарт, карэспандэнт:

У спісе выбаршчыкаў на ўчастку № 509 Мінска шмат маладых людзей – больш за 600 галасуюць упершыню. І кожнага з іх чакае прыемны падарунак – Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Кампактнае прыгожае выданне атрымала і Кацярына, студэнтка лінгвістычнага ўніверсітэта.

Кацярына Іванькова, жыхарка Мінска:

На самом деле волнительно, потому что все-таки первый раз такое важное решение принимается, все зависит от тебя.