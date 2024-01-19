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Идут в огонь и воду, если надо, и котика с дерева снимут. Пообщались со спасателями в профессиональный праздник

19 января 2024 11:39
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Если у вас есть друзья-спасатели, обязательно позвоните им. 19 января в Беларуси ежегодно отмечается День спасателя. Это праздник не только работников МЧС, но и многих специалистов различных отраслей, которые предотвращают и ликвидируют аварии, пожары и катастрофы. Они идут в огонь, ныряют в ледяную воду, поднимаются на головокружительную высоту и спускаются глубоко под землю. Все потому, что нужно помогать другим. Если надо, и котиков с дерева снимают.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Марина Гончарова, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, и Константин Бабич, начальник дежурной смены пожарной аварийной спасательной части № 1 Смолевичского райотдела по чрезвычайным ситуациям.

Юрий Царев, ведущий:
Я сталкивался с вызовом МЧС дважды. Приезжают за 4-5 минут. За сколько сотрудники МЧС экипируются? 4 минуты – это уже на месте. Как с дорогой удается уложиться в такие сжатые временные параметры?

Идут в огонь и воду, если надо, и котика с дерева снимут. Пообщались со спасателями в профессиональный праздник-1

Константин Бабич, начальник дежурной смены пожарной аварийной спасательной части № 1 Смолевичского РОЧС:
Наши сотрудники выезжают максимально быстро. Время идет на десятки секунд. Одеться и выбыть к месту вызова – это до минуты.

Идут в огонь и воду, если надо, и котика с дерева снимут. Пообщались со спасателями в профессиональный праздник-4

Марина Гончарова, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Молодечненского ГРОЧС:
Женщины в Беларуси не принимают участие в тушении пожаров. Но нормативы в течение года мы сдаем. Ежегодно это физическая подготовка, также мы подтверждаем свою классность, проходит тестирование. Наша работа предполагает, что мы тоже должны уметь очень быстро одеваться, перевоплощаться и выбывать на место чрезвычайной ситуации.

Сколько весит амуниция?

Идут в огонь и воду, если надо, и котика с дерева снимут. Пообщались со спасателями в профессиональный праздник-7

Константин Бабич:
Амуниция пожарного-спасателя весит порядка 16-20 килограммов. Это боевое снаряжение, инструмент и аппарат на сжатом воздухе.

Кто такие юные спасатели и какие курьезные случаи бывали у сотрудников? Смотрите в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # общество # Константин Бабич # Марина Гончарова # Юрий Царёв

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