Идут в огонь и воду, если надо, и котика с дерева снимут. Пообщались со спасателями в профессиональный праздник

Если у вас есть друзья-спасатели, обязательно позвоните им. 19 января в Беларуси ежегодно отмечается День спасателя. Это праздник не только работников МЧС, но и многих специалистов различных отраслей, которые предотвращают и ликвидируют аварии, пожары и катастрофы. Они идут в огонь, ныряют в ледяную воду, поднимаются на головокружительную высоту и спускаются глубоко под землю. Все потому, что нужно помогать другим. Если надо, и котиков с дерева снимают.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Марина Гончарова, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, и Константин Бабич, начальник дежурной смены пожарной аварийной спасательной части № 1 Смолевичского райотдела по чрезвычайным ситуациям.

Юрий Царев, ведущий:

Я сталкивался с вызовом МЧС дважды. Приезжают за 4-5 минут. За сколько сотрудники МЧС экипируются? 4 минуты – это уже на месте. Как с дорогой удается уложиться в такие сжатые временные параметры?