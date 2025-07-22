Максимальный проходной балл – 398! В БГУ озвучили первые результаты зачисления на дневной бюджет

Белорусские вузы продолжают процесс зачисления первокурсников на бюджетные места. Документы подали свыше 46 тысяч абитуриентов. План приема – 31 800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские вузы продолжают процесс зачисления первокурсников на бюджетные места. Документы подали свыше 46 тысяч абитуриентов. План приема – 31 800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проходные баллы в БГУ на дневную форму обучения достигают 398-ми. Полторы сотни абитуриентов – целевики. Как правило, заказчиками кадров становятся промышленные предприятия, таможенный и следственный комитеты. Кроме того, в последнее время белорусское высшее образование интересует россиян.
Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:
У нас, в отличие от Российской Федерации, есть такая процедура как распределение. И ребята оттуда прекрасно понимают, что это государство гарантирует первое место работы со всеми социальными благами. А это очень важно, когда в окончании не просто ты уже выпускник, который получил диплом, а у тебя есть работа. Ты сможешь получить первый свой опыт, первые навыки, и уже после этого стать уже специалистом, уже с опытом работы, и, соответственно, уже можно будет выбирать в дальнейшем либо оставаться на том месте работы, куда тебя распределили, либо уже искать что-то другое, если есть в этом необходимость.
В рамках работы студотрядов волонтеры университета помогали абитуриентам с выбором специальности. Знакомили с особенностями обучения, ответили на все волнующие вопросы.
Мария Свитко, студентка Белорусского государственного университета:
Волнуют очень многие моменты, вопросы. И уже со своим опытом хотим им помочь, как-то их расслабить перед непосредственным поступлением, чтобы они не так сильно волновались.
Зачисление первокурсников на бюджетные места состоится по 27 июля. Данные опубликуют на информационных ресурсах вузов и в личных кабинетах абитуриентов.