Максимальный проходной балл – 398! В БГУ озвучили первые результаты зачисления на дневной бюджет

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:

У нас, в отличие от Российской Федерации, есть такая процедура как распределение. И ребята оттуда прекрасно понимают, что это государство гарантирует первое место работы со всеми социальными благами. А это очень важно, когда в окончании не просто ты уже выпускник, который получил диплом, а у тебя есть работа. Ты сможешь получить первый свой опыт, первые навыки, и уже после этого стать уже специалистом, уже с опытом работы, и, соответственно, уже можно будет выбирать в дальнейшем либо оставаться на том месте работы, куда тебя распределили, либо уже искать что-то другое, если есть в этом необходимость.

В рамках работы студотрядов волонтеры университета помогали абитуриентам с выбором специальности. Знакомили с особенностями обучения, ответили на все волнующие вопросы.