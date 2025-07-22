Укрепить отношения стран в сфере образования и науки, обменяться опытом: китайские студенты станут участниками летней школы БГУ. Торжественное открытие двухнедельного форума состоится сегодня, 22 июля, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатива объединяет студентов Даляньского политехнического и Белорусского государственного университетов. В программе проекта – разноплановые образовательные мероприятия на русском и английском языках. Для слушателей подготовлены лекции и семинары, а также экскурсии для более тесного знакомства с отечественными предприятиями и научными учреждениями. Отработка навыков и языковая практика участников летней школы пройдет в формате дискуссий, презентаций, защиты проектов. Кроме укрепления белорусско-китайских отношений в сфере образования и науки, школа ставит целью показать научный потенциал Беларуси, а также презентовать культурно-историческое наследие нашей страны.