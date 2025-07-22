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Национальный аэропорт Минск предупредил о возможных изменениях в расписании авиарейсов

22 июля 2025 06:57
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Расписание меняется. Национальный аэропорт Минск предупреждает о возможных корректировках в графике авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный аэропорт Минск предупредил о возможных изменениях в расписании авиарейсов-2

Пассажирам рекомендуют следить за статусом нужного самолета на табло вылетов и прилетов на сайте аэропорта или авиакомпании. Персонал прилагает максимальные усилия для скорейшего обеспечения всех производственных процессов по обслуживанию рейсов, минимизации отклонений от расписания полетов. Планировать поездку в Национальный аэропорт необходимо согласно текущим условиям.

# Национальный аэропорт «Минск»

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