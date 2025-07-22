Национальный аэропорт Минск предупредил о возможных изменениях в расписании авиарейсов

Расписание меняется. Национальный аэропорт Минск предупреждает о возможных корректировках в графике авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирам рекомендуют следить за статусом нужного самолета на табло вылетов и прилетов на сайте аэропорта или авиакомпании. Персонал прилагает максимальные усилия для скорейшего обеспечения всех производственных процессов по обслуживанию рейсов, минимизации отклонений от расписания полетов. Планировать поездку в Национальный аэропорт необходимо согласно текущим условиям.