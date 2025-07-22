В ФРГ предложили в случае войны призывать в армию пенсионеров и женщин

В Минобороны заявили, что Бундесверу в случае конфликта понадобится минимум 400 тысяч водителей. Чтобы восполнить этот дефицит, за руль готовы посадить пожилых и женщин. При этом гражданское население, которое откажется служить в армии во время военного кризиса, будет предоставлено само себе. Ведь в случае нападения государство не сможет оказать помощь всем нуждающимся, людям нужно быть готовыми справляться с проблемами самостоятельно.