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В ФРГ предложили в случае войны призывать в армию пенсионеров и женщин

22 июля 2025 06:52
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Власти Германии, опасаясь мнимой угрозы нападения с Востока, предложили призвать в армию пенсионеров и женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ФРГ предложили в случае войны призывать в армию пенсионеров и женщин-2

В Минобороны заявили, что Бундесверу в случае конфликта понадобится минимум 400 тысяч водителей. Чтобы восполнить этот дефицит, за руль готовы посадить пожилых и женщин. При этом гражданское население, которое откажется служить в армии во время военного кризиса, будет предоставлено само себе. Ведь в случае нападения государство не сможет оказать помощь всем нуждающимся, людям нужно быть готовыми справляться с проблемами самостоятельно.

# Германия

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