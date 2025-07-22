Массовая уборка зерновых в Минской области теперь проходит и в ночное время. Такой подход позволит ускориться в условиях сжатых сроков и минимизировать потери зерна. В непростой период от хлеборобов требуется слаженность действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погода вносит коррективы в ход уборочной – частые дожди не дают аграриям постоянно находиться в поле. Чтобы наверстать упущенное, механизаторам увеличивают продолжительность рабочего дня. Главное, что хлеборобы готовы к такому графику, ведь задача у всех общая – собрать максимум урожая. Также несколько раз в день будет проводиться контроль сохранности зерна, так проще корректировать процесс уборки. На каждом участке назначается дежурный.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Озимый ячмень, допустим, Любанский район сегодня завершил, и он только-только начинает приступать. Там нет сегодня необходимости ехать, продлевать рабочий день, потому что там просто нечего убирать. День-два, подойдут культуры, тогда начнется это все в процессе. Вот это только, опять же, дожди. Вот сегодня даже, казалось бы, погода здесь стоит в Минске. У нас в Клецке прошел дождь. У нас в сегодня Молодечно с утра шел дождь. Мы это все отслеживаем в группе. Я больше чем уверен и скажу, наверное, за каждого механизатора Минской области. Мы все слышали главу государства и все прекрасно понимаем, что те задачи, которые он поставил, должны быть выполнены.

Аграрии Минской области прошли уже 65 % площади с озимым ячменем. В закромах более 180 тысяч тонн. В нынешней ситуации хлеборобы прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки завершить уборку этой зерновой культуры и заняться рапсом.