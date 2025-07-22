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Чем уникальна Логойская икона Божьей Матери «Знамение»? Рассказал протоиерей

22 июля 2025 06:36
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В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с Владимиром Шейдаком, настоятель храма святителя Николая Чудотворца г. Логойска.

Олег Лепешенков, СТВ:
Очень радостно было увидеть на въезде в город выполненную в бронзе икону, а точнее образ Пресвятой Богородицы «Знамение». Но ведь у нее есть и первоисточник, икона, которая была явлена именно здесь, в Логойске? 

Чем уникальна Логойская икона Божьей Матери «Знамение»? Рассказал протоиерей-2

Владимир Шейдак, настоятель храма святителя Николая Чудотворца г. Логойска:
История явления иконы за древностью лет утерялась, но мы имеем такие артефакты, которые указывают на то, что князь Борис жил во второй половине XI – первой четверти XII века, то есть уже в те времена икона Божьей Матери «Знамение» Логойская почиталась здесь, вот на этом месте. Храм, в котором мы стоим, тоже стоит на древней возвышенности и предположительно с XII века. Рядом находится парк Тышкевичей. Граф Тышкевич был владельцем города Логойска. По наследству он ему достался от предков. В этом парке находился храм и замок, который являлся оплотом Полоцкой земли. Артефакты, которые были найдены на территории древнего замка, говорят, что это IX-Х век. Здесь проходил водный путь, река Гайна. Для нас важно, что Пресвятая Богородица своим образом была здесь и покрывает нас своим омофором. Икона Божией Матери «Знамение» – это одна из древнейших традиций иконописи.

Подробности в видео.

# Православные в Беларуси

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