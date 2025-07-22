Во Вьетнаме ввели чрезвычайное положение из-за приближения тайфуна

Во Вьетнаме ввели чрезвычайное положение в северных провинциях страны. Причиной стал тайфун, который стремительно приближается к побережью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людей призвали укреплять дома и сооружать дамбы, поскольку непогода может вызвать масштабные наводнения и оползни. Экстренные службы организовывают медицинские пункты и места временного содержания. Несколько десятков тысяч местных жителей получили предписание готовиться к возможной эвакуации. Всем судам приказано вернуться в порты. Авиакомпании уже отменили десятки рейсов.