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Во Вьетнаме ввели чрезвычайное положение из-за приближения тайфуна

22 июля 2025 06:53
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Во Вьетнаме ввели чрезвычайное положение в северных провинциях страны. Причиной стал тайфун, который стремительно приближается к побережью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Вьетнаме ввели чрезвычайное положение из-за приближения тайфуна-2

Людей призвали укреплять дома и сооружать дамбы, поскольку непогода может вызвать масштабные наводнения и оползни. Экстренные службы организовывают медицинские пункты и места временного содержания. Несколько десятков тысяч местных жителей получили предписание готовиться к возможной эвакуации. Всем судам приказано вернуться в порты. Авиакомпании уже отменили десятки рейсов.

# Наводнение # тайфун

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