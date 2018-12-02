Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 3 декабря

Новости Беларуси. Мокрый снег с дождем прогнозируются в понедельник – третьего декабря – в Беларуси.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, в начале недели в Беларуси ожидаются осадки – мокрый снег с дождем. Возможны туман и гололед, на отдельных участках дорог – гололедица.
Будет облачно. По западной части страны ночью будет идти снег. Он также ожидается днем на большей части Беларуси. Снег будет идти временами, возможны также мокрый снег и дождь.
Ночью будет от -2 °C до -8°C. Днем ожидается от 0 до -5°C.
По западной части страны будет теплее – столбик термометра может подняться до +4°C.
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