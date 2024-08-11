И в будни, и в праздники – как по поручению Президента строят больницу в Гродно

Гродненские строители свой профессиональный праздник встречают прямо на рабочем месте. На стройплощадке новой городской больницы работа и в будни, и в праздники. Объект очень нужен городу, ведь население только растет. В апреле Президент поручил сократить срок строительства нового медицинского центра. Что изменилось на стройплощадке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шесть строительных организаций, 130 рабочих. На площадке новой гродненской больницы кипит работа. Важный для города объект стараются сдать в сроки.

Антон Снопко, арматурщик ОАО «Гродножилстрой»:

Чем раньше сделаем больницу, тем раньше люди будут сюда обращаться. Конечно, это очень важно.