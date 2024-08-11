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И в будни, и в праздники – как по поручению Президента строят больницу в Гродно

11 августа 2024 11:34
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Гродненские строители свой профессиональный праздник встречают прямо на рабочем месте. На стройплощадке новой городской больницы работа и в будни, и в праздники. Объект очень нужен городу, ведь население только растет. В апреле Президент поручил сократить срок строительства нового медицинского центра. Что изменилось на стройплощадке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И в будни, и в праздники – как по поручению Президента строят больницу в Гродно-1

Шесть строительных организаций, 130 рабочих. На площадке новой гродненской больницы кипит работа. Важный для города объект стараются сдать в сроки.

И в будни, и в праздники – как по поручению Президента строят больницу в Гродно-4

Антон Снопко, арматурщик ОАО «Гродножилстрой»:
Чем раньше сделаем больницу, тем раньше люди будут сюда обращаться. Конечно, это очень важно.

И в будни, и в праздники – как по поручению Президента строят больницу в Гродно-7

Строительство больницы началось в марте, в апреле стройплощадку посетил Президент. Тогда Александр Лукашенко поручил вдвое сократить сроки и возвести важный социальный объект за 2 года. План работ был изменен. Согласно прежнему графику сейчас на объекте должен был завершаться только подготовительный этап, а уже видны первые очертания объекта.

Подробности в видеоматериале.

# Учреждения здравоохранения # общество # Новости Гродно и Гродненской области

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