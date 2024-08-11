Аграрии Беларуси приблизились к 7 млн тонн зерна по намолоту

Аграрии Беларуси вплотную приблизились к 7 миллионам по намолоту зерна. До заветной цифры не хватает всего несколько тонн. Вес урожая-2024 рассчитан с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому дню собрано почти 6 миллионов тонн зерновых, рекордным в нынешнем году будет валовой сбор озимого рапса – в закромах уже более миллиона тонн. Массовая уборка зерна в некоторых регионах уже завершается. В целом по стране обработано свыше 85 % площадей.

Наибольший вклад в общую копилку внесла Минская область. Традиционно высокий намолот в брестском и гродненском регионах. Работы в полях продолжаются: следом за уборочной аграрии начинают готовить почву под сев озимых.