«Обувь – это как второй хлеб». Как Николай Мартынов после института Компартии стал гендиректором обувного холдинга

Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Ваша история успеха похожа на историю из голливудского фильма: обычный помощник мастера стал главой крупнейшего обувного холдинга в Беларуси. А в чём Ваш секрет успеха?

Какую обувь носит гендиректор «Марко»?

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:

Я думаю, что это стремление сделать то, что наметил. Во-первых, это было для себя. Для того, чтобы получить определённый заработок. Первые шаги были гораздо скромнее, поэтому хотелось сделать это хорошо и получить результат.

Я потом познакомился с немецким партнёром, а немцы – они, скажем, на самом деле, именно той формации, я думаю, и сейчас которые есть немцы – они порядочно вели всегда бизнес. И они если сказали слово, то необязательно было всё это на бумаге отражать. Поэтому вот эта честность, пунктуальность, – она, наверное, и привела к этому успеху. Потому что я всегда, и в те времена, потому что я много не знал. Я, скажем, копировал своего партнёра, копировал его, скажем, ведение переговоров, его выдержку и так далее.

И я думаю, что мы правильно сделали выбор в продукте. Тот, который в 90-ые годы, Вы, наверное, помните – обувь купить невозможно было. Огромные очереди. Мы знали, что это потребность, и я понимал, что обувь, действительно, это как второй хлеб. Постоянно к столу хлеб нужен, так и обувь постоянно – скажем, при выходе на улицу нужно надеть обувь. Если тогда, в 90-ые годы швеёй занимались практически в каждом гараже, подвале, мне почему-то на тот момент, хотя сейчас многие и много тоже занимаются, тогда казалось, что обувью никто не будет заниматься. Потому что это, на самом деле, очень тяжёлый труд, и много комплектующих используют при пошиве либо при изготовлении обуви. Поэтому здесь и на тот момент это правильно было. В принципе, как, скажем, такое частное предприятие – мы были единственные на постсоветском. В Беларуси – это точно, и на постсоветском пространстве тоже. В начале 90-ых годов мы были одни из немногих, кто занимался обувью. Поэтому это тоже определённо дало возможность себя немножко закрепить или зайти на рынок этот.