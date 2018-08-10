Александр Лукашенко прибыл в Гомельскую область с рабочим визитом: какие объекты посетит Президент

Новости Беларуси. Социально-экономическое развитие Гомельской области в центре внимания Президента. Александр Лукашенко – с рабочей поездкой в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь глава государства посещает сразу несколько объектов. Один из них – детская клиническая больница.

Современный больничный комплекс объединил в своих стенах все направления медицины. Ранее различные отделения клиники были распределены по городу: например, хирургия, занимала этаж во взрослой областной клинической больнице, а детской травматологии и вовсе до этих пор в Гомельском регионе не существовало как больничного отделения.





Вячеслав Ижаковский, главный врач Гомельской областной детской клинической больницы:

Современный медицинский многофункциональный детский больничный комплекс объединил всю педиатрическую службу Гомеля. Это стационар обладает всеми широкими возможностями для диагностики заболеваний детей всех возрастов, начиная с периода новорожденности и до 18 лет. Мы получили современные диагностические комплексы (магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф), которые позволяют вести лечебный процесс на современном уровне.





Программой поездки Президента запланировано также посещение предприятия «Гомсельмаш». Это крупнейший производитель комбайнов на планете. Каждая пятая машина на планете сходит именно с этого конвейера. Здесь освоен выпуск полной линейки зерноуборочных комбайнов – производительностью от скромных 5 килограммов в секунду до машин, способных убирать высокоурожайные поля.