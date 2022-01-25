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3 тонны продукции в час. Вот как в Старых Дорогах работает современное производство по выпуску топливных пеллет

25 января 2022 13:42
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Новости Беларуси. Модернизация производства и современный подход к работе с древесиной. На базе Стародорожского опытного лесхоза работает автоматическая линия по производству топливных пеллет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На возведение объекта ушло около года. Его построили рядом с линией сортировки и цехом деревообработки. Это позволит упростить логистику и сэкономить средства при производстве. Мощность линии составляет более 20 тысяч тонн готовой продукции в год.  

Подробнее – в материале Алеси Ивановой.  

3 тонны продукции в час. Вот как в Старых Дорогах работает современное производство по выпуску топливных пеллет-1

Мастер цеха деревообработки Денис Шух работает на производстве с первых дней его открытия. В свое время окончил Бобруйский государственный лесотехнический колледж. 

3 тонны продукции в час. Вот как в Старых Дорогах работает современное производство по выпуску топливных пеллет-4

Сейчас получает высшее образование в БГТУ. На предприятии отвечает за контроль качества и отгрузку продукции.  

3 тонны продукции в час. Вот как в Старых Дорогах работает современное производство по выпуску топливных пеллет-7

Денис Шух, мастер цеха деревообработки Стародорожского опытного лесхоза:
Основным сырьем деревообработки в нашем цеху являются щепа и опилки. Одним из основных этапов у нас идет измельчение сырья для определенной фракции, его сушка, после чего дополнительное измельчение и подача в гранулятор – основной станок, который выдает гранулы. По качеству должна быть определенная влажность, которая у нас соблюдается. При несоблюдении влажности гранулы разваливаются и образуются опилки.  

Весь производственный процесс на заводе полностью автоматизирован. В мониторе – модуляция фабрики, начиная от поступления сырья и заканчивая переработкой продукции. Следят за показателями два оператора цеха деревообработки.  

3 тонны продукции в час. Вот как в Старых Дорогах работает современное производство по выпуску топливных пеллет-10

Подробнее смотрите в видеоматериале.  

# Предприятия Беларуси # общество # Алеся Иванова # Денис Шух # Александр Леоненко # Сергей Артемчик # Фотофакт

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