3 тонны продукции в час. Вот как в Старых Дорогах работает современное производство по выпуску топливных пеллет

Новости Беларуси. Модернизация производства и современный подход к работе с древесиной. На базе Стародорожского опытного лесхоза работает автоматическая линия по производству топливных пеллет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На возведение объекта ушло около года. Его построили рядом с линией сортировки и цехом деревообработки. Это позволит упростить логистику и сэкономить средства при производстве. Мощность линии составляет более 20 тысяч тонн готовой продукции в год.

Мастер цеха деревообработки Денис Шух работает на производстве с первых дней его открытия. В свое время окончил Бобруйский государственный лесотехнический колледж.

Сейчас получает высшее образование в БГТУ. На предприятии отвечает за контроль качества и отгрузку продукции.

Денис Шух, мастер цеха деревообработки Стародорожского опытного лесхоза:

Основным сырьем деревообработки в нашем цеху являются щепа и опилки. Одним из основных этапов у нас идет измельчение сырья для определенной фракции, его сушка, после чего дополнительное измельчение и подача в гранулятор – основной станок, который выдает гранулы. По качеству должна быть определенная влажность, которая у нас соблюдается. При несоблюдении влажности гранулы разваливаются и образуются опилки.

Весь производственный процесс на заводе полностью автоматизирован. В мониторе – модуляция фабрики, начиная от поступления сырья и заканчивая переработкой продукции. Следят за показателями два оператора цеха деревообработки.