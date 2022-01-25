«Это прямые инвестиции в здоровье». Как решили организовать досуг местных жителей в Несвижском районе?

Новости Беларуси. Агрогородок Снов Несвижского района присоединился к реализации инициативы «Здоровые города и поселки». Проект комплексный и долгосрочный, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это создание зеленых зон, мест для занятий физкультурой, а еще пропаганда здорового образа жизни и улучшение условий труда. Какие объекты еще есть в активе для досуга и отдыха – в материале Анны Куртасовой.

Население агрогородка Снов Несвижского района – свыше 2,5 тысячи человек. Здесь создаются комфортные условия для труда, а также отдыха и здорового образа жизни. Есть спортивный, тренажерный залы, фитнес-центр.

Владимир Митронь, заместитель председателя правления СПК «Агрокомбинат Снов»:

В прошлом году в соцкультбыт хозяйством было направлено около миллиона 400 тысяч рублей, убытки составили 700 тысяч, но правление и наш руководитель не считают это убытками. Мы считаем, что это прямые инвестиции в здоровье наших людей.

Ирина Шиманская, главный государственный санитарный врач Несвижского района:

В агрогородке Снов создана достаточно развитая инфраструктура для физической активности населения, для занятия физкультурой, спортом, для активного отдыха. Населенные пункты стремятся к здоровым, но именно как профилактические проекты у нас пока только Несвиж реализуется. В планах на 2022 год городской поселок Городея.