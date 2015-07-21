I Международный молодежный профсоюзный форум в Беларуси собрал более 100 участников из России, Азербайджана, Казахстана, Молдовы и Кипра

Новости Беларуси. Беларусь принимает I Международный молодежный профсоюзный форум. А это более 100 участников из России, Азербайджана, Казахстана, Молдовы и Кипра. В программе – встречи с представителями деловых кругов, масс-медиа и искусства.

I Международный молодежный профсоюзный форум организаторы решили начать не с официальной церемонии открытия, а с исторического экскурса. Участники возложили цветы у «Кургана Славы» – одного из символов Великой Победы.

Гиоргас Епамеинондас, участник форума (Кипр):

Быть здесь, у этого монумента – это большая честь. Потому что мы живем сегодня в свободном мире благодаря той победе, которая была достигнута нашими предками в страшной войне.

Стелла приехала на форум из Молдовы. На родине она возглавляет молодежный совет Национальной конфедерации профсоюзов. Учитывая аспект профильного образования, а Стелла – юрист, форум рассматривает, как возможность не только поделится опытом.

Стелла Стратила – Сырбу, участник форума (Молдова):

Общение, именно то, что мы поддерживаем друг друга, даем какую-то надежду, делает и общение легче, и некоторые проблемы становятся для нас, может быть, даже незаметными.

Что касается обсуждения, то в этом компоненте ограничений нет. Специфика этого форума – его формат – открытая дискуссия. Встречи с представителями деловых кругов и госструктур проходят «без галстуков». На тренингах и мастер-классах звучат конкретные предложения. И у каждого есть возможность презентовать собственный проект.

Дария Хамитжанова представляет профком студентов Карагандинского государственно технического университета. В основе ее идеи – история и культура Казахстана и Беларуси.

Дария Хамитжанова, участник форума (Казахстан):

Молодежь тут активная, креативная. Мы с первого дня форума со всеми познакомились. Очень общительные, гостеприимные, очень схожий менталитет с нашей молодежью. Они целеустремленные, стремятся вперед, очень много идей.

Форум продлится еще три дня. За это время участники наладят не только международные контакты, но и ближе познакомятся с национальной культурой Беларуси, традиционной кухней и народными забавами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.