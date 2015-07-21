Александр Чикилевский, глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси на СТВ

Среди всех продуктов питания хлебу испокон веков отводилась особая роль. Ни праздничный, ни каждодневный стол не обходятся без хлеба, ведь трапеза без хлеба не способна полноценно насытить и доставить истинное удовольствие. Хлеб единственный в своем роде продукт с богатейшей историей, и нет такой кухни в мире, где не присутствовал бы хлеб.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси, член Российской гильдии поваров, Украинской гильдии поваров, неоднократный победитель и призер республиканских и международных конкурсов поварского мастерства, мастер-повар Александр Чикилевский поделился уникальными авторскими рецептами приготовления хлеба из свекольного и томатного сока.