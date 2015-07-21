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Александр Чикилевский, глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси на СТВ

21 июля 2015 07:22
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Среди всех продуктов питания хлебу испокон веков отводилась особая роль. Ни праздничный, ни каждодневный стол не обходятся без хлеба, ведь трапеза без хлеба не способна полноценно насытить и доставить истинное удовольствие. Хлеб единственный в своем роде продукт с богатейшей историей, и нет такой кухни в мире, где не присутствовал бы хлеб.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси, член Российской гильдии поваров, Украинской гильдии поваров, неоднократный победитель и призер республиканских и международных конкурсов поварского мастерства, мастер-повар  Александр Чикилевский поделился уникальными авторскими рецептами приготовления хлеба из свекольного и томатного сока.

# общество # Фотофакт # Продукты питания # Александр Чикилевский

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