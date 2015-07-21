Идя на преступление, госслужащий рискует и своей пенсией: новации закона «О борьбе с коррупцией» в Беларуси

Новости Беларуси. Контроль над доходами и ужесточение ответственности должностных лиц – главные преимущества закона «О борьбе с коррупцией», считают в Генеральной прокуратуре. Документ, который Президент подписал накануе, в первую очередь, направлен на предупреждение взяточничества. Так, если чиновник дискредитировал себя на прежнем месте, он больше не сможет занимать ответственный пост. Идя на преступление, госслужащий рискует и своей пенсией. Среди других нововведений - создание института общественного контроля в сфере борьбы с коррупцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Грейбо, начальник управления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь по борьбе с коррупционной и организованной преступностью:

Республика Беларусь с 2004 года фактически присоединилась ко всем основным международным конвенциям, курирующим вопросы в сфере борьбы с коррупцией. Нормы, которые излагаются в этих международных договорах, положены в наш закон. Если оценивать уровень коррупционной преступности в Республике Беларусь, то она находится по сравнению с другими странами Содружества независимых государств на низком уровне. Об этом свидетельствуют и проведенные различного рода социальные опросы, в том числе и международных организаций.