15 школьных базаров сейчас работают в Минске, еще 10 откроется в августе

Новости Беларуси. 15 школьных базаров работают в столице. А в самую горячую пору, в августе, откроют еще 10 специализированных ярмарок.

Всего за два месяца в Минске планируют провести более 120 выставок-продаж, 25 демонстраций моделей одежды, обуви и школьной галантереи.

Кроме того, для удобства горожан в магазинах оформлено 70 уголков первоклассников. В 2015 году отечественный производитель удивит минчан расширенным ассортиментом товаров для школьников. Традиционно родителей маленьких умников и умниц порадуют приятными скидками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Школьный шоппинг в таком формате продлится в столице до 10 сентября.

Анастасия Примако, специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Сегодня наши производители заботятся в первую очередь о здоровье наших детей, чтобы вещь была дышащей, сделана из натуральных тканей и, конечно же, чтобы она нравилась нашим школьникам. Поэтому на сегодняшний день огромный ассортимент товаров (одежды, обуви) предлагается девочкам и мальчикам различной цветовой гаммы.